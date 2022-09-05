«هتتعالج مكانك».. الصحة تكشف تفاصيل مبادرة التشخيص عن بعد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل المبادرة، إنها قائمة على تمكين المواطن بالتشخيص من أساتذة متخصصة دون تحمل مشقة ونفقات السفر وانتظار الكشف، خاصة فى المحافظات البعيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أن هناك 122 جهازا فى 27 محافظة ما بين الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، وهناك 33 جهازا بكل المستشفيات التى تتبع الجامعات الحكومية.

وأوضح أن المواطن فى أى مكان يستطيع أن يذهب للوحدة الصحية ويناظره أستاذ فى القاهرة أو عين شمس أو معهد ناصر، ولو يحتاج لنقل يتم التنسيق من خلال هيئة الإسعاف للمكان الذى يتلقى فيه العلاج.

وأوضح أن 133 وحدة بها طبيب ويكشف الطبيب ويتم مناظرة الطبيب مع الجهة المقابلة حسب التخصص، مشيرا إلى أنه يستطيع الطبيب أن يسمع نبض قلب المريض فى نفس الوقت لو كان المريض فى جنوب سيناء والطبيب فى القاهرة.