السفير المصرى يلتقى وزير الاقتصاد المكلف بالمالية الجيبوتى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حسام الدين رضا، سفير مصر فى جيبوتى، إلياس موسى دوالة، وزير الاقتصاد المكلف بالمالية الجيبوتى، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وجيبوتى فى مختلف المجالات.





ومن جانبه، أعرب الوزير الجيبوتى عن سعادته برؤية التزايد والتنوع الكبير فى المنتجات المصرية بالسوق الجيبوتية، مثنيا على جودتها. وشدد على حرص الجانب الجيبوتى على الاستمرار فى التعاون مع مصر فى مجالات التجارة، فى ظل سعى الدولة لتنويع مصادر الاستيراد. وتم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية لـ الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المزمع إقامته في مصر نوفمبر المقبل، حيث أشار الوزير إلى الأهمية التى توليها بلاده لإنجاح هذه الدورة من المؤتمر، متفقا مع السفير المصرى حول كون الدول الإفريقية من أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية، وخصوصا التحديات التى تواجه منطقة القرن الإفريقى فى هذا الصدد، وعلى رأسها الجفاف. ومن جانبه، أكد السفير المصرى على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتى، وأنه يتعين على الجانبين العمل بجد وهمة؛ لتنفيذ الرؤية التى وضعتها القيادتان السياسيتان للبلدين لتحقيق التقارب فى مختلف المجالات.

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