وزير الزراعة: تحديد 1000 جنيه كسعر استرشادى لـ أردب القمح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سعر أردب القمح 2023
ولفت وزير الزراعة إلى أن المال منفردًا لا يستطيع توفير الغذاء، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي شهد تطورًا خلال الـ 8 سنوات السابقة، وتم العمل على تنفيذ الزراعة التعاقدية بشكل علمى، وتم تطبيقها على محصول الذرة والقصب.
سعر أردب القمح
وقال فى تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الأحد، محورية، إنه تم عمل زراعة تعاقدية لتشجيع الفلاح على هذه الزراعة، وتم عمل سعر استرشادى بـ 6 آلاف جنيه للطن، ما جعل وجود زيادة فى هذه الزراعة خلال العام الجارى 2022.
وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أنه تم تحديد سعر 1000 جنيه كـ سعر استرشادى لـ أردب القمح العام المقبل 2023، مشيرا إلى أنه فى حال زيادة الأسعار حينها سيتم تقديم حافز إضافي ليتناسب مع الأسعار الجديدة.
وشدد وزير الزراعة على أن ذلك يأتي لتشجيع الفلاح لزيادة المحاصيل الاستراتيجية، ومنها القمح، فضلا عن أنه يأتى للتحسين من دخل الفلاح؛ لتوفير حياة كريمة له.
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