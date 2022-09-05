بعد توجيهات الرئيس.. القرش: الزراعة التعاقدية ضمان حقيقى للمزارع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح القرش، فى مداخلة لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن الزراعة التعاقدية أصبحت تمثل ضمان حقيقى للمزارع وللمشترى، لافتا إلى أن الدولة تهتم بالفلاح اهتماما كبيرا جدا.

وأكد أن الزراعة التعاقدية علاقة بين 3 أطراف، بائع هو الفلاح والمنتج، والمشترى ودخلت فيها الدولة، والضامن بين الطرفين والدولة عدلت التشريع، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية تضمن عدالة أسعار المحاصيل الزراعية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه فى اجتماع مع وزير الزراعة أمس، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر فى تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.

وعرض وزير الزراعة فى هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادى لمحصول القمح