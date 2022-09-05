3 ملفات مهمة على مائدة مباحثات السفير المصرى مع وزير الكهرباء السودانى

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء تطورات عملية الربط الكهربائى بين البلدين، والتى يُجرى، حاليا، العمل على زيادة معدلاتها، واتخاذ الترتيبات الفنية واللوجيستية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وتناول اللقاء مقترحات التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة، وخصوصا الطاقة الشمسية، فضلًا عن تطلع السودان إلى الاستفادة من التجربة المصرية فى هذا المجال.

وناقش الجانبان كذلك، مقترحات التعاون الفنى بين البلدين، وخصوصا الدورات التدريبية للكوادر السودانية فى مجالات الطاقة والنفط.

فيضانات السودان

​أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن التضامن الكامل للجامعة مع النداء الذى أطلقه السودان إلى جميع المنظمات العربية والدولية لمساعداته فى مواجهة كوارث السيول والأمطار التى اجتاحت البلاد.