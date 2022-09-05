الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه تنشط الرياح الشمالية على البحر المتوسط وترتفع على إثرها الأمواج لتصل إلى أكثر من مترين على شواطئ المدن الساحلية.

وأكدت أن أجواء معتدلة على السواحل الشمالية بسبب نشاط الرياح ومن المتوقع أن تسجل الإسكندرية 30 درجة؛ وإن ظلت الأجواء حارة نسبيا على القاهرة، ولكن يتحسن الشعور بحرارة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة فى فترات المساء.