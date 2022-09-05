جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات التكميلية التى أجريت اليوم الأحد.





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