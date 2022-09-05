الأزهر يدين التفجير الإرهابى بمسجد فى مدينة هيرات الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وأكد الأزهر، فى بيان اليوم الأحد، أن استهداف المصلين الآمنين فى بيوت الله هو تجرد من القيم الدينية والمعانى الإنسانية، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الدول الإسلامية والمجتمع الدولى لمواجهة هذا الإرهاب الخبيث والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأفغانى وإلى أهالى الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد إلى أفغانستان الأمن والأمان، وأن يجنب الأفغان كل مكروه وسوء.
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