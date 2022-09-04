tansik.digital موقع تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 التنسيق الإلكتروني بحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب

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عمر شويل - جدة موقع تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 فقد شهدت الساعات الأخيرة بداية إطلاق أعمال تسجيل الرغبات الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وذلك للالتحاق بالجامعات المختلفة بجميع التخصصات للعام الدراسي الجديد، حيث يتم التسجيل إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بناء على الموعد المحدد من جانب وزارة التعليم العالي لبداية المرحلة الثالثة، والتي بدأت منذ يوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل التسجيل في تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022.
تنسيق الجامعات المرحلة الأخيرة 2022
وقد أعلنت وزارة التعليم العالي رسميا أتاحت مكتب التنسيق التسجيل إلكترونيا في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، هذا بالإضافة إلى الطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية التي كانت قد انتهت خلال الفترة الماضية. وذلك بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لكي يتم تدوين الرغبات الخاصة بهم، حيث أشارت وزارة التعليم العالي أن التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة يكون في الفترة ما بين يوم السبت الموافق 3/9/2022 والتي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، وقد جاءت وزارة التعليم العالي قد قامت بتحديد قيمة الحد الأدنى ليكون عام نحو 205 درجات لجميع الشُعب.
موقع تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022
وقد أشارت وزارة التعليم العالي أنه متاح أمام الطلاب العمل على تسجيل الرغبات الخاصة بهم، وذلك عبر استخدام جهاز الحاسب الآلي الشخصي للطالب المزود بالإنترنت حيث يمكن التسجيل على مدار اليوم، أو التسجيل كافة من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، ويمكن أن يتم التسجيل بسهولة من خلال التاع الخطوات التالية من جانب الطلاب.
- في البداية يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات المفعل من قبل وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني.
- ثم يتم اختيار تسجيل رغبات الجامعات المرحلة الثالثة.
- يبدأ الطالب في إدخال البيانات الخاصة به والتي تتضمن رقم الجلوس والرقم السري.
- ثم يتم تدوين الرغبات الخاصة بالطالب من بين الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة.
- وفي النهاية يتم اختيار أيقونة حفظ الرغبات وانتظار موعد إعلان النتيجة لكي يتم التعرف على نتيجة القبول.
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