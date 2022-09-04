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عبدالصادق الشوربجى: الصحافة القومية لها دور محورى فى نشر الوعى

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أ ش أ 2022-09-04 21:35 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحافة القومية لها دور محورى فى نشر الوعى والثقافة والتوعية بالتحديات التى تواجه الوطن، نظرًا لإدراكها لحجم المخاطر الداخلية والخارجية وإيمانًا بأهمية الدفاع عن مقدرات الوطن.

جاء ذلك فى كلمة المهندس عبدالصادق الشوربجى، خلال اللقاء الذى عقدته الهيئة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات القومية وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تقدير جموع الصحفيين لجميع جهود وزارة التربية والتعليم لدعم وتطوير المنظومة التعليمية فى مصر، واستعدادهم لتقديم أوجه الدعم بتوضيح الحقائق للرأى العام والتصدى للشائعات، من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ومستقبل أبنائنا الطلاب.

وقدم الشوربجى، التهنئة للدكتور رضا حجازى لثقة القيادة السياسية به وإسناده أحد أهم الحقائب الوزارية له، مشيرًا إلى اعتزازه بهذه اللقاء، حيث أن هذه هى الزيارة الأولى من نوعها التى يقوم بها وزير للتربية والتعليم للهيئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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