عبدالصادق الشوربجى: الصحافة القومية لها دور محورى فى نشر الوعى

جاء ذلك فى كلمة المهندس عبدالصادق الشوربجى، خلال اللقاء الذى عقدته الهيئة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات القومية وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.
وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تقدير جموع الصحفيين لجميع جهود وزارة التربية والتعليم لدعم وتطوير المنظومة التعليمية فى مصر، واستعدادهم لتقديم أوجه الدعم بتوضيح الحقائق للرأى العام والتصدى للشائعات، من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ومستقبل أبنائنا الطلاب.
وقدم الشوربجى، التهنئة للدكتور رضا حجازى لثقة القيادة السياسية به وإسناده أحد أهم الحقائب الوزارية له، مشيرًا إلى اعتزازه بهذه اللقاء، حيث أن هذه هى الزيارة الأولى من نوعها التى يقوم بها وزير للتربية والتعليم للهيئة.
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