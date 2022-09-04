القوى العاملة تعلن عن فرص عمل فى مؤسسات طبية بالإمارات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، عن بدء قبول طلبات راغبى العمل من الجنسين فى إحدى المؤسسات الطبية بدولة الإمارات، وذلك بداية من غدا الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، حتى يوم الخميس 8 سبتمبر.





تلقت "الوزارة " تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات،يفيد باحتياج إحدى المؤسسات الطبية لعدد من الخبرات المصرية فى المجال الطبى.

وأشار "التقرير" إلى أن التخصصات المطلوبة هى: طبيبة جراحة تجميلية، وطبيبة تخدير، مساعد طبيب تخدير، طبيب عناية مشددة، طبيبة أشعة، 2 فنى أشعة من الذكور وفنى أشعة "أنثى"، 2 طبيبة مخبر، 3 فنى مختبر 2 من الذكور وواحدة من الإناث، فضلا عن 10 ممرضات، 2 صيدلى من الذكور، وواحدة من الإناث.

وأضاف " التقرير" أن المؤسسات الطبية بالإمارات تطلب أيضا: مدير مالى من الإناث، مساعد مدير مالى وأمين صندوق، أمين مستودع، خبرة لا تقل عن خمس سنوات عمل فى المجال الطبى، فضلا عن: مهندس معدات طبية، مساعد مهندس معدات طبية، مهندس معلومات تقنية، مساعد مهندس معلومات تقنية، وكذلك: 4 موظفات استقبال، 2 موظفات علاقات مرضى، 4 موظفين تسويق إلكترونى "2 من الإناث و2 من الذكور"، 4 موظفات سنترال، 2 مسؤول سجلات طبية من الإناث، مسئول تأمين طبى من الإناث، بخبرة لا تقل عن خمس سنوات بالمجال الطبى، وخبير قانونى ومحامى.

وتوضح "الوزارة" أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة" 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة"، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر سارى، مشيرة إلى أنه لن تقبل أى طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة، وسيتم إجراء المقابلات عن طريق تطبيق زووم، ويحدد الراتب بعد المقابلة.