وزير التعليم يوجه بتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسى بشكل أسبوعى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ خطة الأنشطة المدرسية بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، أكد حجازى، أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين من الطلاب فى جميع المجالات الرياضية والفنية والثقافية، مؤكدا على أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها وتطويرها.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن الوزارة تستهدف أن يلحق الطلاب بركب التطور العالمى فى كل المناحى العلمية، والثقافية، والفنية، لذلك تولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اهتماما بالغا بالأنشطة التربوية، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مواهبهم وصقلها، وتنمية مهاراتهم، وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بإلإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة.

وأكد على أهمية تفعيل دور الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من خلال دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية فى البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة يقدمها أكفأ المعلمين، من أجل استيعاب أفضل للطلاب، إلى جانب إتاحة وقت لممارسة الأنشطة المختلفة.

ووجه الوزير، بأن يبدأ العام الدراسى الجديد بداية قوية، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسى، لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعى، بالتناوب، فى المدارس على مستوى الجمهورية، فى ضوء الموارد المتاحة لكل مدرسة، مؤكدا أن ممارسة هذه الأنشطة ليست بديلا عن حصص التربية الرياضية والفنية والموسيقية.

وكلف الوزير مديرى مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ومديرى عموم تنمية مواد التربية الفنية والموسيقية والرياضية بإعداد نموذج لتطبيق النشاط فى المدارس، بما يسمح بتعميمه على كافة مدارس الجمهورية وفق إمكانيات وطبيعة كل مدرسة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور رضا حجازى بتنفيذ مسابقات فنية حول التغيرات المناخية، وضرورة توظيف الأنشطة للتوعية بقضية التغيرات المناخية، استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاجتماع الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام ، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومنى مصطفى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية، والدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، وعبير عدلى مدير عام تنمية مادة التربية الموسيقية، وأحمد شعبان مدير إدارة شرق مدينة نصر، وإيمان كمال موجة عام التربية الرياضية بمديرية التعليم بالقاهرة، ونبيلة فتحى مدير إدارة الخدمات التربوية بالقاهرة الجديدة.