غدًا.. بدء اختبارات القدرات للشهادات الفنية بجامعة المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، عن فتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية المؤهلة للقبول بكليات الفنون الجميلة "فنون وعمارة" وكلية التمريض.





وقال القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا فى بيانه، اليوم الأحد، إن التقديم يبدأ من غد يوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية فى الفترة من يوم الثلاثاء 6 سبتمبر وحتى يوم الخميس 8 سبتمبر، وذلك على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg، وفى ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشروط القبول بهذه الكليات.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية لكلية الفنون الجميلة "عمارة" بجامعة المنيا سيؤديها طلاب محافظات المنيا وأسيوط والوادى الجديد، وقنا وسوهاج، وأسوان والبحر الأحمر، والأقصر، وجنوب سيناء، وبنى سويف.

كما يؤدى اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية لكلية الفنون الجميلة "فنون" الطلاب بمحافظات المنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج، وجنوب الوادى، وبنى سويف، بينما اختبارات القدرات لكلية التمريض ستقبلها الجامعة من محافظة المنيا فقط.