إطلاق مبادرة لتمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - وحضر الفعالية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة نائبا عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، وجيريمى هوبكنز ممثل يونيسف فى مصر، والفنان أحمد حلمى سفير يونيسف الإقليمى للنوايا الحسنة.



ويقود قافلة الشباب والمناخ، وهى شاحنة تعمل بالغاز، فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر ابتداء من 5 سبتمبر الحالى، وتشجع القافلة الشباب على المشاركة فى مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها، استعدادا لقمة المناخ المقرر عقدها فى نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ.

وتنظم القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها والتى تشمل بناء القدرات، وحوار الشباب، ومسابقات، وعروض مسرحية، ومعسكرات تدريبية بالإضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ.

وتأتى الفعالية فى إطار حرص مصر على تمكين النشء والشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وعلى الصعيد العالمى، يواجه جميع الأطفال تحديات مرتبطة بتغير المناخ والبيئة الطبيعية، حيث أن بعض الأطفال هم أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من غيرهم ويعتمد ذلك إلى حد كبير على توافر الخدمات الأساسية للأطفال واستدامتها، مثل المياه والصرف الصحى، والرعاية الصحية، والتغذية، والتعليم.



وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة نهج الوزارة لتوعية النشء والشباب بالتغيرات المناخية المتلاحقة، وأهمية الحفاظ على البيئة من خلال حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتغيرات المناخية والتحول للأخضر، وشركاء التنمية الدوليين فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت الوزير إلى أن قافلة الشباب والمناخ سيتم استضافتها فى أندية المناخ والبيئة بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات، مشيرا فى حديثه إلى تنظيم وزارة الشباب والرياضة لمهرجان أطفال العالم يلتقون فى أكتوبر المقبل، والذى تم إدراجه ضمن أجندة البرامج الشبابية والتحضيرية لقمة المناخ، كما تعمل الوزارة مع دائرة الشباب بسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة بالتنسيق مع عدد من المنظمات المحلية على تنفيذ مؤتمر شباب المناخ (كوى 17)، كذلك تعمل وزارة الشباب والرياضة على تنظيم اليوم الموضوعى للشباب المعنى بالمناخ ودعم الجهود التطوعية للشباب بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية المناخ (كوب 27).

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها والتى ألقاها على أبو سنة نيابة عنها لا يسعنى إلا أن أثمن جهود وزارة الشباب والرياضة الحثيثة والدؤوبة من أجل تعزيز انخراط الشباب الواعى والمثقف من مصر، بل ومن مختلف أنحاء العالم فى عمل المناخ الدولى. ليس هذا فحسب، بل أؤكد على التعاون البارز لكل شركاء التنمية ولا سيما هيئات ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة جميعها؛ والتى تسعى إلى التطوير والإرتقاء بالعمل البيئى والمناخى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



وأكدت أن مصر تسعى من خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 إلى تناول مجموعة موضوعات فى برنامجها الرئاسى مثل الأمن الغذائى والمائى، والتنوع البيولوجى، والمخلفات والانتقال العادل للطاقة. كما أن شعار مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 هو ((مؤتمر التنفيذ)) يتضمن رفع الطموح من خلال أفكار الشباب القابلة للتطبيق.



وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إن قافلة المناخ والشباب هى مبادرة عمل مناخية شاملة تتطلع إلى الأمام ويقودها الشباب إنها ستجلب الحلول المحلية المتعلقة بالمناخ من جميع أنحاء البلاد وستوفر مساحة للمشاورات من قبل الشباب فى مصر ولأجلهم.



وأضافت بانوفا، إن مشاركة الشباب تأتى فى صميم عمل الأمم المتحدة فى مصر ونحن ملتزمون بالوقوف إلى جانبهم وهم يتطلعون إلى مصر أكثر ازدهارا وقدرة على الصمود.



وقال جيريمى هوبكنز، ممثل يونيسف فى مصر: لقد عرضت أزمة المناخ الأطفال، فى كل قارة، لمخاطر مناخية، من موجات الحر والجفاف إلى الأعاصير والفيضانات، بالإضافة إلى زيادة مستويات التلوث فى الماء والهواء، مما يجعلنا جميعا قلقين للغاية. نحن فخورون بأن نكون جزءا من قافلة الشباب من أجل المناخ، والتى ستسافر عبر المحافظات المختلفة للاستماع إلى الأطفال والشباب للتعبير عن أفكارهم وتوصياتهم حول ما يمكننا القيام به للتخفيف والحد من أخطار تغير المناخ.



وأضاف: كما يسعدنى أن يشارك الشباب فى أنشطة القافلة التفاعلية للتأكد من وصول أصواتهم ومقترحاتهم إلى قمة المناخ بشرم الشيخ، وأود أن أعرب عن امتنانى للحكومة المصرية على جهودهم الحثيثة، وأن أشكر الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا على دعمهم الكبير.



وأوضحت دراسة حديثة للبنك الدولى أن ما يصل إلى 132 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم قد يقعون فى دوائر الفقر المدقع بحلول عام 2030 نتيجة لتغير المناخ - 44 مليونا بسبب تأثيره على الصحة، و33.5 مليونا بسبب التأثير على أسعار المواد الغذائية و18.2 مليون بسبب تأثير الكوارث.



وقال الفنان أحمد حلمى سفير يونيسف الإقليمى للنوايا الحسنة: أصبح تغير المناخ تحديا مهما لا يقل فى أهميته عن التحديات الأخرى التى نواجهها فى عصرنا الحالى ولابد من تقدير حجمه والسعى جاهدين لتجاوز مخاطر هذا التغير المناخى ليس من أجلنا فقط، بل من أجل أطفالنا ومن أجل كل ما هو كائن حى له الحق فى أن يعيش ويتنفس فى مناخ صحى خلقه الخالق من أجلنا ومن الواجب علينا أن نحافظ عليه.



وتابع: ولكى ندرك حجم الأزمه فلابد أولا أن نعلم عنها بما يمكننا من السعى فى خطوات سريعة لحلها وتفادى حدوثها أو بمعنى أدق تفاقمها. وهذا لن يحدث إلا من خلال التثقيف والتوعية ابتداء من سن مبكرة.. وهى عناصر أساسية للاستجابة العالمية والمحلية، فزيادة الوعى يلعب دورا مهما فى بناء العقل والادراك لوقود المجتمعات وهم الشباب والنشء. حان الوقت لنفهم بيئتنا ونعتنى بها ونحميها ضد الآثار الضارة لتغير مناخنا.



وأضاف: كل ذلك من أجل أن نحيا حياه مجتمعيه صحية وخضراء وقادرة على التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها، حان وقتى ووقتكم جميعا لأن نتصدى لتغير المناخ وأن يكون للشباب دور قيادى فى ذلك. هذه المبادرة التى سيقودها الشباب هى جهد جماعى كبير وشامل للنهوض بالتثقيف البيئى والعمل المناخى للأجيال القادمة.