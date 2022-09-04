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عمر شويل - جدة يتساءل طلاب شهادة الدبلومات الفنية عن رابط وخطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وذلك حتي يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم والالتحاق بالكليات الراغبين في الانضمام إليها، كما قررت الوزارة أن تنسيق الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها هذا العام للالتحاق بالجامعات المصرية في حدود 10 في المئة من إجمالي نسبة الأعداد المقررة لقبول الطلاب بالكليات، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال خطوات التقديم في تنسيق الدبلومات 2022 كما أعلنتها الوزارة وكذلك الرابط وموعد التسجيل.

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وضح وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور موعد وخطوات التقديم في تنسيق الدبلومات 2022، وذلك حتى يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم ودخول الكليات المتاحة أمامهم، كما أكد أيضاً علي أن باب التسجيل سيكون مفتوحًا في النصف الأول من شهر سبتمبر 2022 م، ولذلك نقدم لكم خطوات التسجيل كالتالي:

الولوج إلي الموقع الإلكتروني لتنسيق الدبلومات الفنية 2022. ثم اختيار أيقونة خِدْمَات تنسيق الشهادات الفنية. وكذلك تحديد شهادة التعليم الفني الحاصل عليه. كتابة رَقَم الجلوس الخاص بك، وكذلك الرَّقَم السري. وتسجيل الكليات التي ترغب بها. والنقر على حفظ.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2022

يمكن لطلاب وطالبات الدبلومات التقديم في الكليات التي يرغبون الالتحاق بها:

كلية التجارة،

كلية التربية والتربية النوعية.

كلية الزراعة، وكلية السياحة والفنادق.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية التمريض، الهندسة، والفنون التطبيقية.

كلية الآثار، الفنون الجميلة، والتكنولوجيا والتعليم الصناعي بالجامعات المصرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من خلال التالي نوضح لكم بعض التنسيقات الخاصة بالدبلومات الفنية 2022:

تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 98.14%.

تنسيق معهد فني صحي الزقازيق: 97.14%.

معهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر:92.11%.

تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق: 92.00%.

اقتصاد منزلي حلوان: 91.79%.

المعهد العالي للهندسة الأقصر: 96.58%.

تنسيق المعهد الفني الصحي بالمنصورة: 96.43%.

وأيضاً المعهد الفني الصحي بالإسكندرية: 96.07 %.

تنسيق معهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان شعبة هندسة بمصروفات: 92.63%.

تنسيق معهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش: 92.57%.

تنسيق كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج: 92.29%.

تنسيق المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية: 92.21.

وإلى هنا نكون وضحنا في هذا المقال رابط وخطوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وكذلك تنسيق بعض الكليات والكليات المتاحة أيضاً.