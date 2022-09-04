وزير الطيران يبحث مع السفير البرازيلي بالقاهرة التعاون في مجال النقل الجوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 09:28 مساءً - استقبل الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني اليوم السفير أنطونيو باتريوتا سفير دولة البرازيل لدى جمهورية مصر العربية؛ وذلك بمقر وزارة الطيران لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل فى مختلف أنشطة النقل الجوى بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وعدد من قيادات الوزارة.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدني بالسيد السفير والوفد المرافق له، مؤكدًا على العلاقات الوطيدة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية معرباً عن تقديره للتعاون الوثيق مع دولة البرازيل فى مختلف مجالات وأنشطة النقل الجوى .

وأشار الفريق محمد عباس إلى أن وزارة الطيران تسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات التى تسهم فى تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل فى مجال النقل الجوى وفى مقدمتها تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين

ومن جانبه قدم السفير البرازيلى بالقاهرة التهنئة للفريق محمد عباس لتوليه مسئولية وزارة الطيران المدني معرباً عن سعادته بهذا اللقاء ومؤكداً علي حرص الحكومة البرازيلية علي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال صناعة النقل الجوي وفتح مجالات جديدة وجذب العديد من المشروعات الإستثمارية مشيراً إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يعد من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات.