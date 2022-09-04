وزير الأوقاف يعتمد 78 مليون جنيه لعمارة المساجد

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، 78 مليون جنيه، لتمويل المرحلة الأولى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022-2023م ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المبانى الإدارية بالمديريات لهذا العام.





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