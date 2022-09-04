مصر للطيران الناقل الرسمى لمؤتمر المناخ.. وتخفيضات على الرحلات الدولية للوفود المشاركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 08:26 مساءً - صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية الناقل الرسمي للوفود المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (قمة المناخ COP27)، وتعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للوفود المشاركة، بالإضافة إلى تنظيم حملة دعائية للمؤتمر على متن طائراتها ومكاتبها الخارجية، في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة الدورة 27 للمؤتمر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى بضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والمنظمة فيما يتعلق بكافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث العالمى لكى يخرج بالصورة التى تليق بمكانة مصر وريادتها إقليمياً ودولياً.

وأضاف أبو العينين أنه تم تشكيل فرق عمل من جميع التخصصات للمتابعة والوقوف على المستجدات الخاصة بالحدث وتذليل كافة العقبات للضيوف المشاركين وتيسير إجراءات الوصول والسفر.

من جانبه أوضح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه سيتم منح تخفيض على الرحلات الدولية لمصر للطيران للوفود المشاركة فى المؤتمر إلى شرم الشيخ وأميال إضافية لأعضاء برنامج المسافر الدائم وتكثيف أعداد الرحلات بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر وتشغيل رحلات مباشرة لمصر للطيران من لندن ، فرانكفورت، ميونخ ،اسطنبول ، باريس ، دبى ، لاجوس ونيروبى إلى مطار شرم الشيخ يوم 5 نوفمبر المقبل .. بالإضافة إلى وضع لوجو المؤتمر على غطاء مسند الرأس headrest الخاص بطائرات مصر للطيران على الرحلات الدولية والداخلية ، وكذلك عرض فيلم دعائى عن المؤتمر على شاشات الطائرات.