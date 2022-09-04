ما بين جديد ومجدد.. الأوقاف تفتتح الجمعة 16 مسجدا

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف، يوم الجمعة المقبل، 16 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو الماضى وحتى تاريخه 142 مسجدًا، منها 121 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و21 مسجدًا صيانة.





وتتوزع المساجد على النحو التالى، أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف القليوبية مسجدان، مديرية أوقاف الأقصر مسجد واحد، مديرية أوقاف الجيزة مسجد واحد، مديرية أوقاف أسوان مسجد واحد، مديرية أوقاف الشرقية ثلاثة مساجد، مديرية أوقاف الفيوم ثلاثة مساجد، مديرية أوقاف البحيرة مسجد واحد، ومديرية أوقاف كفر الشيخ مسجد واحد. وتتوزع مسجد الصيانة كالتالى: مديرية أوقاف الإسكندرية مسجد واحد، مديرية أوقاف الشرقية مسجد واحد، ومديرية أوقاف البحيرة مسجد واحد.

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