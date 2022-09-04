حياة كريمة.. نسب إنجاز مشروعات المبادرة بمركز قوص فى قنا

جدة - نرمين السيد - وكان أهمها مشروعات القطاع الطبى بإنشاء وحدة طب الأسرة، بقرى المسيد والمعرى وعباسة والجمالية وجراجوس والخرانقة والشعرانى. إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير نقطتى إسعاف الطواب وقرية جراجوس والتى تم الانتهاء من تنفيذها وجارى تسليمها خلال الأيام المقبلة.

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