الغربية.. تحصين 210 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الأحد، 210 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى المحافظة.





وأضاف مدير المديرية - فى تصريح اليوم الأحد- أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألفا و554 رأسا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة؛ لافتا إلى أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة. وأوضح أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين للوصول إلى المستهدف، بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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