وزير الرياضة يشيد بنتائج المنتخب الوطني للكاراتيه ببطولة البريميرليج الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 07:28 مساءً - أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بنتائج المنتخب الوطني للكاراتيه التى حققها ببطولة البريميرليج الدولية المقامة بأذربيجان فى الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٥ سبتمبر الجاري.

استطاعت البعثة المصرية حصد ٥ ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيين وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية حيث حقق اللاعب "يوسف بدوى" ذهبية وزن -84 كوميتيه رجال، واللاعبة "أحلام حمدي" توجت بذهبية وزن -55 كجم.

فيما حصد اللاعب "كريم أبو عطية"، واللاعب "طه طارق" على الميداليتين الفضيتين، ونجح اللاعب "عبدالله ممدوح" فى تحقيق الميدالية البرونزية وزن تحت 75 كجم.

ثمن وزير الرياضة الإنجازات العديدة التى يحققها أبطال مصر فى رياضة الكاراتيه فى مختلف المنافسات الدولية، مهنئاً اللاعبين واللاعبات والجهاز الفنى ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه على النتائج التى تم تحقيقها فى بطولة البريميرليج الدولية.

وشارك المنتخب الوطني في بطولة البريميرليج بقائمة ضمت ١٣ لاعبًا ولاعبة هم: “ريم أحمد، أحلام حمدي، دهب ياقوت، فريال أشرف، منة شعبان، حبيبة ماجد، محمد صلاح عبدالحميد، علي الصاوي، أحمد أيمن فاروق، عبدالله ممدوح، عبدالله هشام، يوسف بدوي، طه طارق”.