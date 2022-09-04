محافظ القاهرة: الدولة حريصة على تطبيق منظومة المدن الخضراء (صور)

شارك فى اللقاء لين أوجريدى نائب مدير برنامج المدن الخضراء، وكريستينا تيوكارى مساعد استراتيجية المناخ بالبرنامج، وندى الشافعى المساعد البنكى بإدارة البنية التحتية المستدامة، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد.
وأكد خالد عبدالعال، خلال الاجتماع على حرص الدولة المصرية على تطبيق منظومة المدن الخضراء، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمشاكل تغيير المناخ واستضافة مصر للحدث العالمى الكبيرCOP 21 والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، واتخاذها خطوات متسارعة لأعمال التطوير لا سيما فى مجال القضاء على العشوائيات، وإنشاء مصانع لتدوير القمامة، والتوسع فى انشاء المقالب الصحية الحديثة ونشر الوعى بالحفاظ على النظافة وزيادة الرقعة الخضراء.
وتتضمن خطة العمل التى ناقشها الجانبان أن يقدم البنك دعمًا لمحافظة القاهرة لتطبيق منهجية المدن الخضراء عبر الاستعانة باستشاريين دوليين لتحديد المجالات ذات الأولوية لتطبيق البرنامج خصوصا فى مجالات تطوير البنية التحتية الخضراء كإدارة المخلفات الصلبة والمياه والصرف الصحى والطرق الحضرية والإنارة ووسائل النقل الحضرية صديقة البيئة وكفاءة الطاقة فى المبانى العامة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى البنية التحتية للكهرباء ومناطق أخرى وفقا لمعايير المدن الخضراء.
يذكر أن محافظة القاهرة، انضمت لبرنامج البنك الأوروبى للمدن الخضراء فى يوليو 2019، كما وقعت مذكرة تفاهم مع البنك فى إبريل 2021 برعاية وزارة الاستثمار.
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