نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فروع بنك البركة وأرقام الهواتف الرسمية للبنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة فروع بنك البركة حيث يعتبر من أكثر البنوك التي تقوم بتقديم العديد من الخدمات المهمة التي يحتاجها كثير من المواطنين ويوجد له اثنان وثلاثون فرعا في جميع أنحاء الجمهورية حيث تم تأسيس هذا البنك منذ 20 عاما ويوجد مكاتب للصرافة والحوالات كما أن خدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي يجعل الكثير من الشباب يسعون دائما إلى الحصول على قروض من بنك البركة بالإضافة إلى إمكانية الحصول على شهادات تمويل بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم جميع فروع مصرف البركة في مصر.

فروع بنك البركة

يصل عدد الفروع الخاصة بالبنك إلى 32 فرعا ويوجد أيضا فروع أخرى تحت الإنشاء بجانب وجود مكاتب صرافة تابعه للبنك للتسهيل على جميع العملاء سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الفروع الخاصة ببنك البركة وهي الآتي:

يوجد المركز الرئيسي في شارع محيي الدين أبا العز في محافظة الجيزة ويمكن الاتصال على رقم 3748122 أو على رقم 02… 3 7 4 8 1 7 7 7.

أما بالنسبة للفرع الموجود في القاهرة في شارع اتحاد المحامين العرب يمكن الاتصال على رقم 0227947112 أو على رقم 0227950673.

يوجد فرع الأزهر في القاهرة في شارع بورسعيد ويمكن الاتصال على رقم 25106191 أو على رقم 25106192 واستخدام رقم 02 في بداية الرقم.

فرع المنيل: في شارع عبد العزيز آل سعود والاتصال يوجد رقمان هما: 23641366 – 23641374

فرع شبرا: في شارع روض الفرج وله الأرقام: 24330832 – 24330833

مصر الجديدة والكائن في شارع السيد الميرغني في القاهرة: 24140018 أو 24140019.

فرع المهندسين: ومقره شارع محمد حسن حلمي في مدينة الجيزة 33037840 أو 33037842

فرع الأزهر: في شارع بور سعيد في القاهرة، 25106192 أو 25106191

الهرم في الجيزة 37713293 و37713263 و37713262

فرع العباسية في القاهرة 26842834 أو 26842835 أو 26842837

فرع مدينة نصر في شارع أحمد الفاخوري في القاهرة: 26712948 أو 2671294.

قروض بنك البركة في مصر

يقدم البنك العديد من خدمات التمويل الخاصة بالتعليم والعمليات والرحلات أو الحصول على عقار أو سيارة بجانب أنه يقوم بتقديم تمويل للشركات والمؤسسات حتى يتم العمل على دعم الاقتصاد ويقوم بتقديم أفضل البرامج لبعض الفئات بجانب تقديم علاج مجاني للفقراء ويعمل أيضا على تطوير المناطق العشوائية كما يوجد صندوق الزكاة لمساعدة الحالات الإنسانية وذلك تحت إشراف من هيئة الرقابة الشرعية.