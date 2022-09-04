التعليم: إعادة توظيف التابلت بالمدارس لاستخدامه فى اختبارات قصيرة بدون درجات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستعيد توظيف التابلت في المدارس الثانوية، وسيستمر في التعليم، ولا صحة لإلغائه.

وأضاف وزي رالتربية والتعليم، أنه سيتم استخدام التابلت في اختبارات قصيرة علمية بدون درجات ليعزز من مستواه التعليمي، لافتا إلى أن كل شيء استثمرت فيه الوزارة لن تلغيه، ولكن قد تعدل طريقة استخدامه، مثل تعديل المناهج، وتخفيف المناهج، وإعادة توظيف التابلت.

وقال رضا حجازى: "أنا يهمني المعارف الكبيرة مش المناهج الكبيرة، أنا مع المنهج القليل اللي فيه معارف أكبر، وضد الحشو تماما".