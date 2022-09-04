وزير التعليم: 70% من امتحانات الثانوية العامة «بابل شيت»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، مع الدكتور رضا حجازى بحضور عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة وبحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وقال إن الوزارة بصدد عمل لائحة انضباط ومدونة سلوك للمحافظة على كرامة المدرس بالإضافة إلى حصول المدرس على رخصة مزاولة المهنة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن المعلم الحالى يجب أن يكون مايسترو لعملية التعلم، مشيرا إلى أن هذا ما تعمل عليه الوزارة حاليا من خلال المواد التعليمية المتعددة، مشددا على أنه لا تطوير بدون تطوير أداء المعلم.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير التعليم هو تطوير دولة، ويجب الاستمرار ولكن وفق آليات تنفيذ قد تحتاج إلى تعديل المسار وهو ما سنعمل عليه من خلال المدرسة.

وشدد على أن عودة الطلاب للمدارس هدف استراتيجى للوزارة لدورها الاجتماعى فى بناء الشخصية والحرص على النمو الشامل للمتعلم مع عودة الأنشطة بكافة أنواعها الفنية والرياضية والثقافية فى المدارس لاكتساب مجموعة من المعارف الجديدة.

وأضاف أنه يجب التوازن بين المركزية واللامركزية عن طريق الحكومة والإصلاح الإدارى، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين مسؤول من قبل الوزارة لمتابعة شؤون مديرى المديريات.

وحول قضية الدروس الخصوصية قال حجازى، إن هذه القضية شائكة جدا، مشيرا إلى أن ما تقوم به الوزارة حاليا من التعليم المدمج والأنشطة والمتابعة اليومية من أولياء الأمور قد يحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، مضيفا أن الوزارة ستعمل على إعادة هيكلة التعليم الثانوى من خلال الحوار المجتمعى والتنسيق مع وزارة التعليم العالى، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يمكن أن يتم مناقشته خلال الفترات المقبلة.

وأكد أهمية القنوات التعليمية التى أطلقتها الوزارة "مدرستنا"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام هذه القنوات عن طريق تطبيق نظام التعليم المدمج بعمل " فترة مشاهدة " فى المدارس هذا العام من خلال استخدام الشاشات الذكية وغيرها من الوسائل الأخرى فى الفصول حتى يستمع الطالب إلى الدرس وذلك لمواجهة العجز فى المدرسين من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثالث الثانوى.

وأشار إلى أن الوزارة ستطبق الأيام الرياضية والثقافية والفنية فى المدارس على أن يتم ذلك كل أسبوع مع الحرص على أن توزيع الطلاب على مدار اليوم الدراسى لمنع التزاحم.

وحول نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة قال الوزير إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة نماذج الأسئلة ونماذج الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم توزيع درجات بعض الدرجات على الأسئلة التى شهدت اختلافا فى الرأى حول الإجابة.

وأضاف حجازى أنه تم تكليف المركز القومى للامتحانات لمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة على مدى عامين لتحديد الإيجابيات والسلبيات والعمل على حلها وأن تكون الأسئلة خلال امتحان العام المقبل واضحة لجميع الطلاب.

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة فى عمليات تطوير المناهج التعليمية، بالإضافة إلى استخدام التابلت فى عملية التعلم ولكن بطرق مختلفة مثل الامتحانات الدورية بدون درجات لطلاب الثانوية العامة وأيضا الاستفادة من المعلومات على بنك المعرفة والمناهج الموجودة على التابلت.

وشدد الوزير على أن استخدام البيئة التكنولوجية فى المدارس سيسهم كثيرا فى الحد من الدروس الخصوصية مع عودة الطلاب للمدارس.

وقال حجازى إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على ملفات عديدة كان أهمها تخفيف منهجى الصفين الرابع والخامس الابتدائى، ونظام الدراسة فى الثانوية العامة خلال العام الدراسى الجديد.