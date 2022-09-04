انت الان تتابع خبر أسعار السلع على بطاقة التموين.. شوف كل سلعة وزنها وصل لكام والان مع التفاصيل

أسعار السلع على بطاقة التموين لشهر سبتمبر 2022

رياض - احمد صلاح - ستقرت أسعار السلع على بطاقة التموين لشهر سبتمبر 2022، وهذا بالمقارنة بالشهور الماضية وتشمل على حوالي 29 صنفاً وأضاف إليه 4 أصناف، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الكثير من المواطنين بشكل مستمر.

وقالت وزارة التموين أنه تم إضافة العديد من السلع الجديدة، ومنها مسلي نباتي “سمن” ودقيق معبأ وطحينة بيضاء ومربي وتونة، وتأتي الأسعار والأوزان الخاصة بهم كما يلي:

سعر الأرز معبأ 1 كيلو جرام : 10.5 جنيهات.

سعر العدس مجروش 500 جرام: 11 جنيهاً.

سعر الفول المعبأ 500 جرام: 7.50 جنيه.

سعر الزيت خليط 0.8 لتر 23 جنيهاً.

سعر المسلى صناعي 800 جرام: 24 جنيهاً.

سعر كيس المكرونة 400 جرام 5.25 جنيه.

سعر كيس المكرونة 800 جرام 10.5 جنيه.

سعر السكر المعبأ 1 كيلو جرام: 10.50 جنيه.

سعر الشاي ناعم 40 جراما: 3.5 جنيه.

سعر عبوة جبنة تتراباك 250 جرامًا: 7 جنيهات.

سعر جبنة تتراباك 500 جرام: 13 جنيهاً.

سعر عبوة الصلصة وزن 300 جرام: 4.75 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ.. 11 جنيهاً.

سعر كيس ملح طعام 300 جرام: 1 جنيه

سعر كيس الطحينة البيضاء.. 2 جنيه

سعر زجاجة الخل 5% 900 ملي 4.25 جنيه

سعر عبوة التونة المفتتة.. 12 جنيهاً.

بار حلاوة 2 جنيه

سعر عبوة المربى وزن 350 جراما 14 جنيهاً.

سعر كيس اللبن البوردة وزن 125 جرامًا 20 جنيهاً.

بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: 2 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

سعر صابون غسيل 125 جرامًا: 2.25 جنيه.

سعر صابون تواليت 125 جرامًا : 5.50 جنيه.

سعر كيس سائل غسيل أواني 80 جراماً 2 جنيه.

سعر مسحوق الغسيل أتوماتيك 800 جرام: 17.50 جنيه.

سعر مسحوق الغسيل عادي يدوي 800 جرام : 10.50 جنيه