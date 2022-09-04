لبحث المستجدات الأمنية بالمنطقة.. محمود توفيق يستقبل وزير داخلية النيجر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية ، حمادو أدامو سولى وزير الداخلية بدولة النيجر ، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ،كما صرح بأن زيارته تأتى في إطار العلاقات الوثيقة بين مسئولي البلدين ، مُؤكداً اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني ، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .

ومن جانبه أعرب محمود توفيق ــ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية النيجر للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النيجر في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها وخاصةً الهجرة غير الشرعية في ظل المُعطيات والتطورات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية .