السيسي يكلف بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل قبيل موسم الحصاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 05:25 مساءً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل قبيل موسم الحصاد وتقديم حوافز مالية اضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي سياق آخر تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، حيث وجه الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محليًا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التى تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليًا، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعمًا للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد.