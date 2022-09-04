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وزير النقل: تدشين الخط الأول من القطار الكهربائي السريع 7 نوفمبر المقبل

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 05:25 مساءً - أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل على تدشين مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع في 7 نوفمبر المقبل، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات والتجهيزات لتسليم شركة سيمنز العالمية أول 40 كم من مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح /الفيوم ، وذلك في نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة بداية من شهر اكتوبر المقبل ، للقيام بتنفيذ اعمال السكة والأنظمة وشبكة التغذية الكهربائية الهوائية الخاصة بالمشروع وكذلك الأعمال الكهروميكانيكية من إشارات واتصالات ونظم تحكم في هذه المسافة بعد انتهاء الأعمال المدنية بها.

جاء ذلك خلال جولتة التفقدية بمشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع وذلك في المسافة من محطة العين السخنة حتى محطة محمد نجيب.

محمد يوسف

محمد يوسف

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