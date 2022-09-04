عاجل.. تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022-2023

جدة - نرمين السيد - صدق الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022-2023 لطلبة الشعبة العلمية لتكون 55% بدلاً من 60% أسوة بما تم فى الشعبة الأدبية.





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