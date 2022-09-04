البابا تواضروس يستقبل وفدا من الكنيسة الإثيوبية (صور)

جدة - نرمين السيد - رحب قداسة البابا، فى بداية اللقاء بنيافة المطران ومرافقيه، مشيرا إلى العلاقة القوية التى تربط بين الكنيستين القبطية والإثيوبية والتاريخ المشترك الذى يجمعهما، حيث يستخدما تقويما كنسيا واحدا، وأن الكنيسة القبطية احتفلت منذ أيام بعيد القديس تكلا هيمانوت الحبشى، وألمح قداسته إلى ضرورة الحفاظ على هذه العلاقات وهذا الرصيد المشترك.

وتحدث قداسة البابا عن زيارته لإثيوبيا بدعوة من قداسة البطريرك أبونا متياس بطريرك الكنيسة الإثيوبية، عام 2015 والتى زار خلالها العديد من الكنائس والإيبارشيات والأديرة، وأشاد بالمحبة التى لاقاها هناك، حتى أن الشعب الإثيوبى كان يهتف فى حضور قداسته: "مارمرقس أبونا والإسكندرية أمنا".

وأعرب قداسة البابا، عن تمنياته للوفد الكنسى الإثيوبى بزيارة ممتعة لمصر بعد أن يعاينوا جمال معالمها، وما تم بها من إنجازات، مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها دوما للجميع، وأن الكنيسة القبطية كذلك، تهتم بأبناء الكنيسة الإثيوبية المقيمين فى مصر تفتح لهم الكنائس ليصلوا فيها. وأكد قداسته على أهمية التواصل والتقارب الدائم بين الكنيستين.

وأشار إلى مجئ قداسة البطريرك أبونا متياس لمصر عام 2015 وزيارته لأماكن عديدة، وعن ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأيضا رئيس الوزراء بقداسته.

ونوه قداسة البابا، إلى أن العلاقات وثيقة بين مصر وإثيوبيا بحكم انتماءهما لقارة إفريقيا وبأن النيل يربطهما معا، معربا عن أمنياته بأن تسير مفاوضات سد النهضة بشكل جيد.

وعن أهمية النيل قال قداسته: "إننا هنا فى مصر نعتبر أن النيل أبونا وأن الأرض التى حوله أمنا".

وأضاف: "نحن نصلى لأجل مياه النيل بل ونصلى لأجل الأمطار التى تسقط فى إثيوبيا، فهى تجلب الخير لدول عديدة".

واختتم: "نكرر ترحيبنا بكم باسم المجمع المقدس لكنيستنا، وأرجو لكم زيارة طيبة تنالون خلالها بركة مارمرقس وبركة كل القديسين الذين عاشوا فى مصر".

وألقى رئيس الوفد أبونا يوسف كلمة قال فيها: "أشكر الله الذى أعطانى الفرصة أن آتى إلى هنا وأنال بركة قداستكم وبركة الكنيسة القبطية، ونحن فى إثيوبيا نصلى لك لكى يقويك الله وأن يمنحك العمر المديد، كما أننا نطلب صلواتكم لأجل الجميع فى إثيوبيا، وحينما زرت قداستكم إثيوبيا الشعب كله أحبك، وهتف أمامك كما ذكرتم قداستكم الآن: مارمرقس أبونا والإسكندرية أمنا وكنيستنا تتطلع لزيارتكم لنا مرة أخرى".

كما أعرب بعض أعضاء الوفد من رؤساء الأديرة والشمامسة، عن محبتهم للكنيسة القبطية ولقداسة البابا وسعادتهم بزيارة قداسته، وبما زاروه من الأديرة القبطية والحفاوة التى لاقوها فى هذه الأديرة.

وألقى نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومنسق العلاقات بين الكنيستين القبطية والإثيوبية، كلمة أكد خلالها على أن الكنيسة القبطية حريصة على نقل الخبرات الرهبانية ولا سيما فى المجالات التنموية.

حضر اللقاء إلى جانب نيافة الأنبا بيمن، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما حضره الراهب القمص أنجيلوس النقادى والقس فيلبس هلال المرافقين للوفد الإثيوبى.

وفى نهاية اللقاء أهدى قداسة البابا بعض الهدايا التذكارية لأعضاء الوفد الضيف عبارة عن أيقونة العائلة المقدسة وصليب يد من الطراز القبطى، وبخصوص هذه الهدايا قال قداسته: "أنتم تعلمون أن مصر زارها السيد المسيح والعائلة المقدسة وكانت آخر محطات الزيارة وقتها فى الدير المحرق، لذا سأقدم لكم أيقونة العائلة المقدسة وصليب قبطى مصنوع بيد الآباء الرهبان، ولدينا تقليد رهبانى وهو أن الراهب أثناء عمله يصلى، لهذا فإن هذا الصليب مصنوع بالصلوات".