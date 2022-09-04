انت الان تتابع خبر آخر موعد في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تعرف على رابط التقديم والكليات المتوفرة والان مع التفاصيل

آخر موعد في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد آخر موعد في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وأيضاً توفير الرابط المخصص للتقديم والكليات المتوفر أمام كل طلاب الثانوية العامة، وهي من أكثر الأشياء الهامة التي تحددها وزارة التعليم العالي.

ويأتي آخر موعد في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يوم الأربعاء القادم 7 سبتمبر 2022، والحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة 205 درجات أي ما يصل لـ 50%، وذلك على أن يدخل الطالب برقم الجلوس والرقم السري على الموقع الرسمي للتنسيق وتسجيل الرغبات فيها.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وحرصت وزارة التعليم العالي والبحث العالي على الاهتمام بموقع التنسيق الإلكتروني، وهذا يكون طبقاً إلى تصميم محدد لتحميل حجم الضغط عليه عن طريق عمليات تسجيل الرغبات تنسيق الجامعات 2022، ويكون عن طريق هذا الرابط.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2022 لعلمي وأدبي

-كلية الزراعة لشعبة الرياضة

-كلية الحقوق انتظام وانتساب

-كلية تربية تعليم ابتدائي

-كلية التربية شعبة طفولة

-كلية التربية الرياضية

-كلية التربية النوعية

-كلية التربية الفنية

-كلية الآداب انتساب وانتظام

-الكليات التكنولوجية

-كلية السياحة والفنادق

-المعاهد الفنية للتمريض

-المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2022 الأدبي التالي:

-كلية التربية تعليم ابتدائي

-كلية التربية شعبة الطفولة

-كلية التربية الرياضية

-كلية التربية النوعية

-كلية السياحة والفنادق

-كلية التربية الموسيقية

-المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

-المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية.