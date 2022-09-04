انت الان تتابع خبر عاجل وبالأسماء -إصابة أكثر من 5 أشخاص في حادث مروع بـ”كفر الشيخ”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم، السبت، لسيارة ، ملاكي على الطريق الدولي الساحلي أمام محطة وقود بسطويسي في نطاق محافظة كفر الشيخ، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة كفر الشيخ بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأشار التقرير الطبي إلي إصابة من عطية وائل محمد صادق، 14 سنة، ووائل محمد صادق، 46 سنة، وناجي وائل محمد صادق، 4 سنوات، وعزيزة محمد أبو العز، 66 سنة، وبسام وائل محمد صادق، 17 سنة، وعزت محمد صادق محمد ، 41 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.