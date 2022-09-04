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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات وتسجيل 40 ألف طالب وطالبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة 40 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات حيث أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، حيث تشهدت الساعات الاخيرة تفعيل رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022 اليوم الأحد، ومن المفترض أن تمتد فترة التسجيل لمدة 7 أيام، وذلك بحد أدنى حوالي 205 لكافة الشعب أي تتضمن تلك المرحلة جميع الحاصلين على حد أدنى 50% في نتيجة الثانوية العامة 2022، هذا ومن خلال موقعنا إقرأ نيوز الاخباري نرصد لكم في هذا المقال تفاصيل التسجل الكترونياً للرغبات من خلال موقع التنسيق الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم.
تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات وتسجيل 40 ألف طالب وطالبة
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً طوال فترة أيام التنسيق حيث شد على الطلاب بسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق.
خطوات تسجيل الرغبات
- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني أضغط هنا.
- إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي
- ستظهر بيانات الطالب.
- الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك
- وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورا برقم 19468.
- تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022 باتباع الخطوات التالية:
- أولاً يقوم الطالب باختيار الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي والإقليمي المدرجة والتي تم استحداثها مؤخراً للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
- ومن ثم يختار الطالب شعبة التخصص بكلية من الكليات المختارة حيث تظهر له قائمة بالكليات المتاحة له ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 مرتبة في مجموعات.
- كذلك يستطيع الطالب الانتقال بين تخصص وأخر، ولكن لابد من استيفاء كافة الشروط الموضحة.
- ويجب على الطالب مراجعة كافة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منهم رغبة مستقلة عند الترشيح.
- بعد الانتهاء من إدخال كافة الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 يجب على الطالب طباعتها، وسوف يعطيه البرنامج إيصال برقم محدد، ويوجد عليه تاريخ وساعة التقديم.
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