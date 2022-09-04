محافظ الفيوم: القيادة السياسية تولى الشباب اهتماما بالغا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تدشين المحافظ اليوم الأحد، فعاليات المشاركة المجتمعية لدعم برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين، الذى تنفذه وحدات الرعاية الأساسية، ويستهدف الشباب من سن 10 سنوات إلى 24 عاما من الإناث والذكور، ويقدم لهم خدمات التوعية والتثقيف، والمشورة، والفحوصات الطبية، وذلك بالمركز الطبى الحضرى بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم.

وأشار المحافظ إلى تضافر كافة جهود التوعية بين مختلف القطاعات، وتوحيد الرسائل واستمراريتها، لمواجهة الممارسات السلبية، وتوصيل المفاهيم الصحيحة لدى الشباب.

ونبه إلى أن تغيير السلوك من المفاهيم الصعبة التى تحتاج لجهود غير عادية، لافتاً إلى العديد من المبادرات والأنشطة التى تنفذها القطاعات فى هذا الصدد، مطالباً الجميع بضرورة التحرك فى نفس الاتجاه لتحقيق أكبر مردود إيجابى من البرنامج.

وأشار الأنصارى إلى ضرورة مشاركة جامعة الفيوم والمجتمع المدنى والمؤسسات الخاصة مثل المصانع فى هذا البرنامج، مثمناً جهود وزارة الصحة وكافة القطاعات للحفاظ على تقديم منظومة صحية جيدة.