جامعة سوهاج تستجيب لعلاج «الطفلة سلمى» المصابة بعيب خلقى نادر فى الجمجمة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم، والدة الطفلة وبرفقتها ابنتها سلمى سالم، البالغة من العمر 7 أشهر، والتى ناشدت المسئولين عبر وسائل التواصل الاجتماعى لتبنى حالة ابنتها.





وتعانى الطفلة سلمى من عيب خلقى نادر بالجمجمة نتج عنه تدلى الأغشية المخية محتوية على جزء من المخ فى الجهة الخلفية من الجمجمة وشفه أرنبية. وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أنه فور علمه باستغاثة والدة الطفلة لعلاجها، كلف إدارة المستشفى بتشكيل فريق طبى لمناظرة الحالة وإدارة التموين الطبى والصيدليات بالمستشفى الجامعى باستيفاء كافة متطلبات العلاج للطفلة من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجها مجانا على نفقة التأمين الصحى لها، وسرعة توقيع الكشف الطبى وعمل ما يلزم من أشعات وفحوص طبية، تمهيدا لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها. وأضاف حمدى سعد، مدير المستشفى، أنه تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للحالة ومناظرتها من قبل الأطباء بقسم جراحه المخ والأعصاب، والأطفال، وقسم جراحة التجميل، وقسم التخدير والرعاية المركزة مضيفا انه تم حجز الحالة بوحدة العناية الحرجة للأطفال، وإجراء الأشعة المقطعية لها والفحوصات وذلك تمهيدا لإجراء الجراحة لها.

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