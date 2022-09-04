ملك البحرين يشيد بالنهضة الشاملة فى مصر بقيادة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك -بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)- خلال لقاء الملك حمد، اليوم الأحد، فى قصر الصخير، وولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث جرى استعراض نتائج اللقاء الأخوى الخاص الذى عقد فى 23 أغسطس الماضى فى قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل البحرينى والرئيس الإماراتى محمد بن زايد آل نهيان والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.

وأشاد الملك حمد بما حققه اللقاء من نتائج مثمرة ودعم منظومة العمل العربى المشترك والمصالح العربية وترسيخ أسس الأمن والاستقرار فى المنطقة، معربا عن شكره وتقديره للرئيس السيسى على كرم الضيافة وعلى استضافة مصر الشقيقة لهذا اللقاء الأخوى المثمر، مثمنا دور الرئيس السيسى وجهود القادة المشاركين فى اللقاء وحرصهم على إنجاحه.

كما أثنى العاهل البحرينى على ما تشهده مصر بقيادة الرئيس السيسى من نهضة شاملة وإقامة المشروعات التنموية والحضارية الكبرى فى ربوعها.

وفى سياق آخر، باعتزازه بالنتائج الإيجابية للزيارة الناجحة التى قام بها إلى فرنسا ومباحثاته المثمرة مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والتى ستعطى دفعا قويا لمسار العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة والارتقاء بأوجه التعاون الوطيد والعمل المشترك فى مختلف الجوانب التى تعزز المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.