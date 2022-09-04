افتتاح معرض توزيع الزى المدرسى للأسر الأولى بالرعاية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - افتتح محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، المعرض السنوى لتوزيع الزى المدرسى على 10 آلاف من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، والذى نظمته مؤسسة نهضة بنى سويف بقاعة نادى المعلمين بمناسبة العام الدراسى الجديد 2022 /2023، والذى يأتى ضمن الجهود المتنوعة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وتفقد المحافظ جانباً من أقسام المعرض، والذى يضم تشكيلات متنوعة ومقاسات مختلفة من مرايل وسراويل وأحذية، لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بما يتناسب مع رغباتهم وأذواقهم، وشارك بعضهم فى اختيار الزى الخاص بهم، معرباً عن سعادته لوجوده بينهم.

وأشاد غنيم، فى بيان اليوم الأحد، بجهود مؤسسة نهضة بنى سويف فى المجال الأهلى والخيرى، الذى يسهم فى توفير الرعاية والدعم للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، خصوصا وأن المؤسسة تحرص على المشاركة وتبنى إقامة هذا المعرض بالتعاون مع المحافظ على مدار سنوات ماضية، ولم تدخر جهدا فى دعم جهود الدولة لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين.

كما ثمن المحافظ التعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى مع أجهزة ومؤسسات الدولة فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن المحافظة تسعى، من خلال التكامل والتضافر مع شركاء التنمية من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص باعتبارها شريكًا أساسيًا للمحافظة، لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستويات المطلوبة واللائقة.

ومن جانبه، أضاف وليد حسين، المدير التنفيذى للمؤسسة، أن المعرض يستمر لأسبوعين، لتسليم الزى المدرسى لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حسب جداول تم وضعها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والوحدة المحلية والجمعيات الأهلية القاعدية فى القرى والمراكز، منعاً للزحام والتكدس ولإعطاء الفرصة كاملة أمام الأطفال لاختيار ما يناسبهم من أذواق ومقاسات، لافتا إلى أن دعم التلاميذ فى توفير الزى والتكفل بسداد المصروفات، هو أحد محاور دعم الأسر، والذى يمتد إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكل أفراد الأسرة سواء بتوفير العلاج والأدوية للحالات المرضية أو المساهمة فى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء تلك الأسر وغيرها من أوجه الرعاية والدعم فى معظم المجالات والقطاعات.