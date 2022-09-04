بيض بأسعار مخفضة فى منافذ الزراعة المتحركة والثابتة

وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الدكتور حسن الفولى -فى بيان اليوم الأحد- إنه جرى توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقى.
وأضاف أن ذلك يأتى ضمن تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفى إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.
وأشارإلى أن الهيئة تحملت تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج ودون مغالاة أو التأثير على تكلفة المنتج، وذلك فى إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف.
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