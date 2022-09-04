4 توجيهات مهمة من «التعليم» للمدارس الخاصة والدولية بشأن الرسوم والمصروفات

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن رسوم ومصروفات المدارس الخاصة والدولية، بمناسبة استعدادات بدء العام الدراسى الجديد 2022/ 2023،





ووجهت الوزارة بالتنبيه مشددا على أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالى والإدارى بكل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها، بالتأكيد على متابعة ما يلى:

1) التنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها، عدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة، سوى 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزارى رقم 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربى واللغات.

2) يحظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى (رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زى مدرسى أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو أى مسمى آخر).

3) التأكيد على سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربى/ لغات/ دولى)، على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسى بدء من سبتمبر مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.

4) التأكيد على التنبيه المشدد على أنه فى ظل مراعاة الدولة لطبيعة الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، والتى فرضت ضرورة تنظيم كافة الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بأى تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص، سيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات، وحال المخالفة سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التى يتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حقوق المواطنين.

وينطلق العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.