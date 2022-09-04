رسمياً.. محمد أبو جبل مع البنك الأهلي لمدة 3 مواسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - أعلن اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، بناءً على رغبة خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول.

وأصبح أبو جبل ثانى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

ونجح مسئولز البنك الأهلى فى ضم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة فى صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى، حيث وقع اللاعب على عقود أنتقالة فور انتهاء مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.