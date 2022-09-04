التعليم العالي: 40 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 02:24 مساءً - أعلن أ. السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 40 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg ، للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد أ. السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأضاف د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق.