حصاد برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة: - تنفيذ 20 حملة استهدفت مايزيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 02:24 مساءً - اطلاق برنامج تدريب مدربين مكثف حول المشورة الأسرية ل 351 شخص.

- تنفيذ تدريبات للمقبلين على الزواج لعدد 400 فتاة وشاب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بقرى مبادرة حياة كريمةفى 20 محافظة على مستوى الجمهورية ، وضمن محور التوعية والتثقيف، أطلق المجلس القومى للمرأة برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئةالمتوازنة، و الذى يتضمن مجموعة من الحملات التوعوية مثل الندوات واللقاءات الجماهيرية بالجامعات ومعاهد التمريض ومراكز الشبابللتعريف بمشروع تنمية الأسرة ، وبمنهج المشورة الاسرية بشكل خاص ، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل بفروع المجلس بالمحافظات حولمنهج المشورة الأسرية والتنشئة المتوازنة تستهدف الرائدات بالمحافظة ،بهدف تدريبهن للمشاركة في حملات المجلس الخاصة بمشروع تنميةالأسرة .

وقد نجح المجلس فى إطار برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة حتى الآن في تنظيم 17 جلسة تعريفية استهدفت 850 مشاركبالبرنامج ، فضلا عن برنامج تدريب مدربين مكثف حول المشورة الأسرية استهدفت ما يزيد عن 351 شخص.

كما تم تنفيذ 5 معسكرات عائلية حول التنشئة المتوازنة ما بين الأمومة والأبوة استهدفت 110 أسرة ، فضلا عن تنفيذ 3 جلسات تفاعليةحول التربية الإيجابية ، وانتاج 10 فيديوهات توعوية تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعى .

و من خلال التعاون مع وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف ، تم تنفيذ 20 حملة استهدفت مايزيد عن 38 الف مستفيد ومستفيدة تخللهم18 ورشة عمل ل 900 رائدة ، و حوالى 350 ندوة و 20 لقاءاً.

كما نفذ المجلس أيضا فى ضوء برنامج التنشئة المتوازنة حملات للمقبلين على الزواج استهدفت 400 فتاة وشاب بالتعاون مع مؤسسة حياةكريمة ، بالإضافة إلى إعداد وطباعة دليل علمى ارشادى حول مواضيع برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة

جدير بالذكر أن البرنامج يهدف الى تصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، وتعزيز الوعى المجتمعى حول قضايا المرأة، حيث تشملالحملات العديد من الموضوعات منها التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا وأساليب الاختيار السليم للشريك،والتأكيد على أهميته في البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة ، و التعرف على مفهوم الإعاقة وكيفية الدمج المجتمعي وأيضا أساليب التربيةالإيجابية والتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الديني والإجتماعي الصحيح.

ويقوم على التدريب مجموعة من المدربين المعتمدين من المجلس والحاصلين على تدريب مدرب بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية لطبالاطفال ومجموعة من الشيوخ من وحده لم الشمل بالأزهر الشريف.