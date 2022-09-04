وزيرة البيئة تؤكد أهمية البحث العلمى فى التصدى لآثار تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تنامى أهمية البحث العلمى مع تزايد التحديات المختلفة والتى تتطلب تعزيز دور العلم فى مواجهتها وإيجاد الحلول المبتكرة لها بما يخدم استمرار نوعية الحياة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، وخصوصا دور البحث العلمى فى التصدى لآثار تغير المناخ الذى يعد تحديا بيئيا تنمويا عالميا يلقى بآثاره على العالم أجمع.





جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة وأكاديمية البحث العلمى للتعاون المشترك فى مجالات الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية، من خلال تطبيق مخرجات البحث العلمى فى قطاع البيئة، ووضع التحديات البيئية فى مقدمة اهتمام المجتمع البحثى، وإيجاد حلول تكنولوجية لبعض المشكلات البيئية المختلفة من خلال دعم المشروعات التطبيقية، وقد قام بالتوقيع الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، بحضور عدد من قيادات الوزارة والأكاديمية.

وأوضحت التصدى لآثار تغير المناخ يتطلب تضامن مختلف الجهود لمواجهته بالارتكاز على العلم والتكنولوجيا والبعد الإنسانى، وهذا ما ستحرص مصر على طرحه خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وخصوصا فى الأيام الموضوعية للحلول والعلم، التى ستقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم.

ولفتت الوزيرة إلى أنه فى إطار البروتوكول تقوم وزارة البيئة بإتاحة الإمكانيات والخبرات وتوفيرها لاستخدامها فى مخرجات البحث العلمى، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة للوصول إلى حلول تكنولوجية للتحديات المستهدف حلها، وتقديم التحديات البيئية والصناعية للمجتمع البحثى لدراستها، وتقديم الاستشارات والخبرة الفنية المطلوبة، وإقامة ورش عمل ومؤتمرات مشتركة فى مجالات الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية بما يخدم البحث العلمى وتقديم حلول لبعض التحديات فى المجالات ذات الصلة.

وأكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتى فى إطار الجهود الوطنية لتوجيه البحث العلمى لخدمات وتوجهات التنمية وتحسين الخدمات البيئية بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة، وتحقيق قيمة مضافة للموارد البشرية بإتاحة المعرفة والمعلومات وبناء القدرات لاكتساب مهارات متميزة تساعد وتسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، ومردود مجتمعى حقيقى وملموس، مع الحفاظ على البيئة ولاستخدام الأمثل لمواردها فى إطار يضمن تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأشارت إلى حرص الوزارة على توثيق أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والشباب، للعمل على تحقيق التوازن البيئى للموارد الطبيعية، والتكامل بين البحث العلمى والجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات البيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجهات البحث العلمى للاستفادة من القوى البشرية المشتغلة بالبحث العلمى والإمكانات العلمية وتوجيهها نحو مواجهة التحديات البيئية المحلية والعالمية على أساس علمى لتحقيق الرؤى والأهداف القومية وتحليل ودعم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مصر.

وفى ذات السياق، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين جهاز شؤون البيئة وأكاديمية البحث العلمى وشركة جبرتك لتنفيذ مشروع تجريبى لإعادة تأهيل واصحاح الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، من خلال توفير الدعم العلمى والفنى واللوجيستى للشركة لتنفيذ تجربة إعادة تأهيل وإصحاح الشعاب المرجانية بمواقع تأثرت بالأنشطة البشرية من خلال النظرية العلمية لإنشاء حاضنات الشعاب المرجانية وإعادة التأهيل Rehabilitation للأماكن الأكثر تضررا، وتنفيذ برامج الرصد وتقييم حالة الموارد الطبيعية البحرية بمنطقة تنفيذ التجربة، وتدريب وبناء قدرات العاملين بقطاع حماية الطبيعة، وقام بالتوقيع الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور أحمد جبر، مدير شركة جبرتك.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع سينتج عنه دراسة عن أفضل الممارسات والطرق فى إعادة تأهيل وإصحاح الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر، وتنفيذ مسوح وإعداد تقارير وإحصائيات عن التنوع البيولوجى بمنطقة الدراسة، وبناء كوادر فنية متخصصة لنشر الوعى والتدريب بالاستفادة من برامج أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مثل مشروعات التخرج والحاضنات التكنولوجية وجامعة الطفل وغيرها، وتقديم عدد من الجوائز والحوافز التشجيعية بدعم فنى ولوجيستى، لتحفيز وتشجيع الشباب فى مجالات حماية الموارد الطبيعية وتأهيل الشعاب المرجانية، والتعاون فى مجالات البحث العلم من خلال إعداد عدد من الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع التجريبى لإعادة تأهيل وأصحاح الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ COP27 كقصة نجاح وتجربة رائدة مصرية فى التكيف مع آثار تغير المناخ، لتكرارها والبناء عليها فى إطار السعى للخروج بمؤتمر للتنفيذ.