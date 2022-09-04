10 إنجازات لهيئة الطاقة الذرية فى 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأنشئت هيئة الطاقة الذرية فى مصر بصدور قانون إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ثم تحولت إلى هيئة عام 1957 بهدف تمكين الدولة.

وحققت العديد من الإنجازات فى عدد من المجالات خلال الثمانى سنوات الماضية، ومن أهمها:

إنتاج النظائر المشعة

تم تدشين خلايا إنتاج اليود 125 والايرديوم 192 بنوعيه والموليبديوم 99 التابعة لوحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمفاعل مصـر البحثى الثانى وتم افتتاحها فى أغسطس 2015.

وتعتبر النظائر المشعة منتجا استراتيجيا لابد من توافره كمنتج محلى يغطى السوق بالكامل ويستخدم لأغراض الكشف وعلاج الأورام، وتقوم الهيئة بإنتاج النظائر المشعة للسوق المحلى حيث تقوم الهيئة بتغطية نسبة 70% من احتياجات السوق المحلى لنظير الموليبنديم 99 وحوالى 98% من إنتاج اليود 131، وأثبتت جائحة كورونا مدى أهمية واستراتيجية مصنع إنتاج النظائر المشعة فلولا هذا المصنع لكانت هناك مشكلة كبيرة لمرضى الأورام خلال فترة الجائحة حيث تسببت فى الإغلاق العالمى وعدم إمكانية الاستيراد من معظم دول العالم.

ويعتبر مصنع إنتاج النظائر المشعة الأول عربيا والثانى إفريقيا والعاشر على مستوى العالم، وتساهم وحدة إنتاج النظائر المشعة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير العملة الصعبة نتيجة تقليل الاستيراد من الخارج والوصول لاكتفاء احتياجات السوق المحلى.

التشعيع الجامى

تمتلك الهيئة وحدتين للتشعيع الجامى للمنتجات الأولى بموقع مدينة نصر والأخرى بأم زغيو بالإسكندرية، وتقدم الهيئة خدمات التشعيع الجامى الصناعى وتعقيم المنتجات للشركات والمصانع المصرية والتى يتم تصديرها للخارج.

ويساعد التشعيع الجامى للمنتجات المصرية المصدرة فى زيادة تنافسية تلك المنتجات بالخارج، وبلغت عدد العمليات التى تمت خلال الفترة الماضية حوالى 15066 عملية بحجم إنتاج قدره 152121 م3 لعدد من الشركات المصرية يبلغ عددها 1700 شركة، وتساهم هاتين الوحدتين فى دعم تصدير المنتجات المصرية وزيادة التنافسية لمنتجات الصناعة المصرية بالأسواق العالمية.

الكشف الإشعاعى على المنتجات المستوردة

تقدم الهيئة خدمات الكشف الإشعاعى على كافة المنتجات المستوردة من الخارج خاصة المنتجات الغذائية وذلك للتحقق من خلوها من التلوث الإشعاعى وذلك حفاظا على صحة المواطن، وتشمل خدمات الكشف المصرى كافة المنافذ والمطارات والموانئ المصرية.

التعامل مع النفايات المشعة

تقدم الهيئة الخدمات الخاصة بالتعامل مع جميع أنواع النفايات المشعة الناشئة عن مختلف الأنشطة الطبية والصناعية والبترولية ومعامل البحوث على مستوى الجمهورية، كما تقوم بضمان التخزين الآمن لها وإزالة التلوث الاشعاعى فى حالة المعدات الملوثة مثل المواسير والمعدات البترولية بالطريقة الجافة واجراء المعالجة البيئية، كما تقوم بدور قومى عن طريق حصر المصادر المشعة على المستوى القومى وكذلك آليات التعامل مع النفايات المشعة.

إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم

بدأت الهيئة فى إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم والذى يهدف إلى تعلية التركيز للمنتجات التى تحتوى على اليورانيوم بتركيزاتها المختلفة من مصادرها التقليدية والتى يكون فيها اليورانيوم هو المنتج الأولى والرئيسى، كما سيقوم بتصنيع المركبات الانتقالية والتحويلية الأخرى (أكاسيد اليورانيوم ورابع فلوريد اليورانيوم) وصولا لأنتاج سادس فلوريد اليورانيوم الذى يمكن تصديره للخارج ليتم أثراءه ليستخدم لاحقا كوقود نووى مناسب او استخدام اكاسيد اليورانيوم الطبعيى الأخرى كوقود نووى لمفاعلات الماء الثقيل.

وتم تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع بتنفيذ الاعمال المدنية والاعمال الكهروميكانيكية وجارى تنفيذ المرحلة الثانية والتى تشمل أعمال التركيبات والأجهزة ومستلزمات الأنتاج ويقوم بتنفيذها أحدى شركات المقاولات المصرية.

تطوير المعامل النووية والاشعاعية

طورت الهيئة خلال الفترة، البنية التحتية والتجهيزات للمعامل النووية والإشعاعية بكافة مواقع الهيئة المختلفة لتواكب التطور التكنولوجى فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى كافة المجالات.

التطوير المؤسسى والتكنولوجى

بدأت الهيئة فى تنفيذ مشروع ميكنة الشئون المالية والإدارية بالهيئة وقد قارب على المشروع على الانتهاء ما يزيد من جودة العمل المالى والإدارى بجميع مراكز الهيئة ومواقعها بأنشاص ومدينة نصر.

التعاون الإقليمى والدولى

عززت الهيئة فى الفترة الماضية دورها المحورى سواء فى التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما أدى إلى زيادة المشروعات الفنية الممولة من الوكالة والتى بلغت 60 مشروعا عن الفترة من 2014 وحتى 2021، وبلغت زيارات أعضاء هيئة التدريس للمؤسسات الأجنبية والمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل والدورات وخلافه 4300 زيارة، كما تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية 3 مرات.

تدريب الكوادر البشرية

تعتبر الهيئة المدرسة العلمية والفنية والتطبيقية لتدريب الكوادر الفنية فى كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حيث أنها أقدم مدرسة علمية نووية فى مصر والشرق الأوسط، وفى سبيل ذلك تهتم الهيئة بمجال التدريب لجميع العاملين بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وعملت الهيئة دائما على تدريب كوادرها العلمية فى أرقى الجامعات والمراكز النووية فى العالم، حيث يتوفر لدى الهيئة مجموعة من الكوادر البشرية ذات الخبرة المتميزة والمتخصصة فى كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، ويعاونهم مجموعة من الكوادر الفنية المدربة، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الإدارية المتخصصة، ويعمل بالهيئة حوالى أربعة آلاف فرد.

ونفذت دورات تدريبية فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للعاملين بالقطاع النووى وكذلك المشتغلين بالتطبيقات الذرية فى جميع قطاعات الدولة وكذلك من البلاد العربية وبلغ عدد المتدربين حوالى 4800 متدرب من داخل وخارج مصر وعدد برامج الوقاية الإشعاعية 190 برنامجا وعدد الزيارات 50 زيارة وعدد الجهات المتعامل معها بالبرامج التدريبية 630 جهة.

وتنفذ الهيئة برامج للتدريب الصيفى لطلبة الجامعات المصرية الرسمية والأهلية والخاصة والدولية، وبلغ عدد طلاب التدريب الصيفى 5626 طالبا من حوالى 80 كلية ومعهد خاص خلال الفترة من 2014 وحتى 2022.

البحث العلمى والتنافسية العلمية

تولت الهيئة تنفيذ خطتها العلمية وبلغ عدد الأبحاث المنشورة على مستوى الهيئة والذى يتم احتسابه تبعا لموقع Sc-pus عدد 3770 بحثا ما ساهم فى ارتقاء مستوى الهيئة فى التصنيف الخاص بالمراكز البحثية على المستوى القومى.

وحصدت هيئة الطاقة الذرية المركز الخامس بين 301 مركزا بحثيا وذلك للتقييم الدولى الذى تم إعلان نتائجه فى عام 2022 والذى يتم بين 22 دولة من دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضم الهيئة أربعة مراكز بحثية رئيسية تشمل:

- مركز البحوث النووية وهو المركز الأم ويقع بأنشاص وتخرج منه مئات العلماء فى مختلف تخصصات العلوم النووية الأساسية والتطبيقية.

- مركز المعامل الحارة ويقع بأنشاص ويهدف إلى معالجة النفايات المشعة وإنتاج النظائر المشعة.

- المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ويقع بموقع مدينة نصر ويهدف إلى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى التطبيقات الاشعاعية الصناعية والطبية والصيدلانية.

- مركز بحوث الأمان النووى والإشعاعى ويقع بموقع مدينة نصر وهو يهدف إلى إجراء البحوث النظرية والتطبيقية فى مجالات أمان الاستخدامات النووية والإشعاعية فى مصر.

منشآت الهيئة النووية والإشعاعية

- مفاعل مصر البحثى النووى الأول

- مفاعل مصر البحث الثانى

- السيكلترون

- وحدة إنتاج النظائر المشعة

- وحدتى التشعيع الجامى بموقع مدينة نصر والإسكندرية

- محطة معالجة النفايات المشعة السائلة

- المعجل الالكتروني