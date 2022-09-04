محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال توسعة الطرق وإنشاء محاور جديدة

جدة - نرمين السيد - واستهل المحافظ جولته، اليوم الأحد، بتفقد أعمال توسعة الطرق شرق المدينة، منها مدخل كفر الشيخ من ناحية طنطا، وطريق الصوالحة، ومدخل المحافظة من ناحية المحلة، وأعمال التطوير بـ 4 ميادين" سيدى قطب، وميدان، وتطوير ميدان الـ 47، وميدان سعد زغلول، وميدان الإنشاء والتعمير"، مؤكداً أنه تم تصميم كل ميدان بما يليق به، وليكون منظرا جمالياً يزين الموقع، ومتنفسا للأهالى.
كما تفقد بدء الأعمال لإنشاء شارع جديد بعرض 15 مترا، ليخدم منطقة الأبراج الجديدة وعددها 109 عمارات، وأعمال توسعة امتداد شارع صبرى القاضى المار بسوق الجملة والإسكان الجديد والممتد لطريق محلة موسى سخا، بعرض 24 متراً، ليكون امتدادا للكوبرى العلوى الجديد، والذى يخدم المنطقة اللوجستية، كما تفقد الأعمال الجارية بطريق أبو عمر وإقامة حارات تهدئة، لمنع وقوع حوادث على رافد الطريق الدولى "كفر الشيخ طنطا".
وتابع المحافظ الأعمال الجارية بشارع الزهيرى الممتد من حى القنطرة حتى رافد الطريق الدولى الساحلى" كفر الشيخ بلطيم"، لإنشاء حارات تهدئة السرعة عند المداخل والمخارج.
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