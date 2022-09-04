القوى العاملة: «الأغذية العالمى» يقدم مساعدات لأكثر من 90 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، استمرار التعاون مع برنامج الأغذية العالمى، خصوصا فى ملفات دعم التدريب المهنى والتشغيل فى كل المهن التى يحتاجها سوق العمل، كذلك ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وخطط التحول الرقمى والمعلومات.





وأشار الوزير إلى تطلع الوزارة لتفعيل ذلك التعاون مع بدء استراتيجية أعلنت عنها "المنظمة الدولية" التابعة للأمم المتحدة خلال الخمس سنوات المقبلة، فى ظل التحديات الدولية الراهنة، ومع اقتراب مؤتمر المناخ العالمى الذى تستضيفه مصر شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير أن هناك العديد من ملفات العمل داخل الوزارة سيتم التنسيق فيها لتقديم خدمات أكثر للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجاً، ولتسهيل أعمال المديريات والمكاتب التابعة لها خصوصا فى ظل التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء شحاتة اليوم الأحد، بمقر الوزارة، مع وفد برنامج الأغذية العالمى، برئاسة برافين أجراوال، مدير المكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى بالقاهرة WFP التابع للأمم المتحدة، حيث أوضح الوفد أن البرنامج هو أكبر منظمة إنسانية فى العالم تقوم بإنقاذ الأرواح فى حالات الطوارئ، وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار للناس الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار التغير المناخى، ويقدم البرنامج كل عام مساعدات غذائية لأكثر من 90 مليون شخص فى أكثر من 70 دولة حول العالم، ويعمل فى 117 بلداً، وإقليماً، ويقدم المساعدة فى حالات الطوارئ، ويدعم سبل كسب العيش المستدامة لتحقيق عالم خال من الجوع.

واستمع الوزير إلى الوفد بشأن البرامج الحالية والمستقبلية محل التعاون، حيث أكد المدير الإقليمى أن المنظمة تعمل فى مصر من خلال تناول موضوعات منها: الاستجابة لجائحة كورونا كوفيد – 19، والإدماج الاجتماعى، ودعم العمالة المؤقتة، كما يتعاون البرنامج مع عدد من الجهات الحكومية بجانب وزارة القوى العاملة منها وزارات: الخارجية، والتعاون الدولى، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والزراعة والاستصلاح الأراضى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين، والبيئة.

كما أوضح الوفد أن برنامج الأغذية يتعاون مع وزارة القوى العاملة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لأعوام 2021 و2022 والتى تهدف إلى التعاون فى المجالات الآتية: دعم جهود الوزارة فى مكافحة البطالة فى المناطق الأكثر احتياجاً من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات والتدريب المهنى ودعم سبل المعيشة، وتعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة، وفى مقدمتها وحدة المساواة بين الجنسين، ومكاتب العمل والمراصد، ومراكز التدريب المهنى، وتعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات ونشر المعرفة وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة ومحدثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة لتسهيل التخطيط وعملية اتخاذ القرار.

حضر اللقاء من جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ورشا عبد الباسط، مدير الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية، وأمنية عبد الحميد، مساعد فنى بمكتب الوزير، ومن "البرنامج" روزيلا فانيلى نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر، وآلاء الزهيرى مسؤول علاقات البرنامج مع الجهات الحكومية.