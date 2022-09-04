عاجل- الرئيس السيسى يستقبل وزير الخارجية السعودى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير أسامة نقلى، السفير السعودى بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية السعودى نقل للسيد الرئيس تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سليمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه جلالة العاهل السعودى وسمو ولى العهد، مؤكدا الخصوصية الاستراتيجية، التى تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما فى ضوء الظروف الدقيقة التى تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التى تواجهها. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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