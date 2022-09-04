أمن القاهرة تستقبل أطفال أكاديمية تنمية قدرات لتعريفهم بجهود الشرطة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وشملت الزيارة أحد أقسام الشرطة لتعرف على جانب من الدور الذى يقوم به الضباط فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى اصطحابهم فى جولة داخل إحدى نقاط الإطفاء.
وتم تقديم شرح مبسط لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها، بالإضافة إلى توزيع عدد من الهدايا التذكارية على الأطفال.
من جانبهم توجه مشرفو الأكاديمية بخالص الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على استقبال تلك الزيارة، وأعربوا عن مدى إعجابهم واهتمامهم بدور رجال الشرطة لما يقدحموه من أجل حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.
يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما فى مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشىء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لدى كافة فئات وأطباق المجتمع.
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